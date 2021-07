Giro Rosa, Vos vince in volata

Asticella sempre più alta per Marianne Vos. Già da un pezzo nel libro dei record del Giro Rosa e sempre più sola al comando nella classifica delle vittorie di tappa della manifestazione: con la Casale Monferrato-Ovada sono 29 i successi complessivi dell'olandese, salita a +11 dalla migliore delle altre, Petra Rossner. Nel caso in questione si impone nettamente nella volata finale a quattro con Brand, Lippert e Chabbey, con quest'ultima che compensa il mancato podio con la salita al 4° posto della generale. Che nelle prime tre posizioni resta praticamente invariata: al comando c'è sempre van der Breggen, con Moolman-Pasio e Vollering staccate di 1' 21” e 1' 57”.









I 135 km della frazione piemontese si snodano lungo un percorso impegnativo – 4 i GpM presenti – e sotto un cielo non proprio accomodante, in termini metereologici. La prima metà di gara procede a gruppo compatto, quindi un paio di strappi senza gloria – Chapman in solitaria prima, un sestetto poi – e infine, a 50 km dal traguardo, si inizia a fare sul serio. Brand e Lippert danno il via alla fuga vera e propria, seguite da Mikayla – che però si stacca in fretta – e soprattutto da Vos e Chabbey. Il quartetto tiene anche sul GpM di Mornese e s'avvia compatto verso la volata decisiva, dove Vos prende il tempo a tutte e per l'ennesima volta aggiorna il suo primato personale.