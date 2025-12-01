Giro Women 2026: Grande partenza a Cesenatico, debutta il Colle delle Finestre

Il Giro d'Italia Women 2026 partirà dalla Romagna e sarà il Colle delle Finestre a decidere la vincitrice, come accaduto nell'edizione maschile 2025. A Roma è stato presentato il percorso della competizione, con la bicampionessa in carica, Elisa Longo Borghini, come ospite d'onore a commentare il tracciato, che comincerà con la Grande partenza di Cesenatico - Ravenna.

Diverse le novità, a partire dalla collocazione in calendario: non più a inizio luglio, in estate, ma a fine primavera, dal 30 maggio al 7 giugno. La seconda cosa è che le tappe salgono da 8 a 9, cancellando il giorno di riposo e offrendo una competizione senza respiro. Infine, come spiegato da Giusy Virelli, direttrice del Giro femminile, la cronometro solitamente in programma nella giornata di apertura lascerà spazio a un percorso per velociste, che si contenderanno la prima Maglia rosa.

Saranno altre due le tappe dedicate alle sprinter: la 2^, dall'H-Farm College di Roncade a Caorle, e la 6^, da Ala a Brescello. Due le giornate dedicate alle specialiste delle classiche, la 3^, da Bibione a Buja, e la 7^, da Sorbolo Mezzania a Salice Terme, che sarà anche la più lunga del Giro, con 165 km. Dopo cinque anni torna la cronoscalata, inserita nella quarta giornata, e sarà un percorso d'eccellenza: 12,7 km da Belluno a Nevegal, con picchi del 14% di pendenza, ricalcando il percorso della leggendaria cronoscalata maschile del 2011, quando vinse Alberto Contador, davanti a Vincenzo Nibali e Michele Scarponi.

Con la 5^ e la 9^ tappa che saranno due tapponi di montagna, ma senza arrivi in salita, il ruolo di tappa regina l'avrà l'8^, la penultima, che porterà all'esordio del Colle delle Finestre nel Giro Women. Lo scorso anno, qui si spensero le speranze di vittoria della Uae e di Del Toro, mentre si riaccesero quelle di Simon Yates, che invece nel 2018 era crollato sulla stessa altura. Saranno sei le regioni coinvolte: Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte.

"Il percorso del Giro mi piace tantissimo, soprattutto l'arrivo a Sestriere dopo il Colle delle Finestre – ha commentato Longo Boghini –, una salita iconica e su cui mi sono allenata tanto. Per la cronoscalata dovrò alleggerire la "carrozzeria" perché c'è da pedalare in salita".








