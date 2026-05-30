Giro Women, Wiebes vince all'esordio ma è squalificata: Balsamo Maglia rosa

Lorena Wiebes vince la prima tappa del Giro Women, ma la sua bici è troppo leggera e viene esclusa dalla competizione. La decisione della direzione gara è arrivata in serata, dopo che l'olandese era già salita sul podio e aveva indossato la prima Maglia rosa di questa edizione, sul traguardo di Ravenna.

Troppo poco pesante la sua bici, che non rispettava il punto 2.12.007 - 2.2 del regolamento: e così la vittoria va d'ufficio a Elisa Balsamo, seconda piazzata in Romagna, che si prende anche la vetta della classifica generale. Domani la seconda tappa, con arrivona Caorle.







