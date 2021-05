Giro: Yates riapre la corsa Rosa

È stata una tappa importante quella da Canazei a Sega di Ala. Una frazione che riapre il Giro con la maglia rosa Bernal che va in crisi nel finale e Yates che accorcia sul leader di classifica sulla salita finale. A tre km dall'arrivo sono Almeida e Yates a provare l'attacco decisivo, Bernal cerca di rimanere attaccato al britannico. Il colombiano soffre e va in crisi. La maglia rosa arranca. Martinez prova ad aiutare in compagno. Sotto il traguardo di Sega di Ala, Bernal arriva con 53 secondi di ritardo su Yates che sale fino alla terza posizione in classifica. Secondo nella generale c'è Caruso a 2 minuti e 21. A vincere la 17' tappa è l'irlandese Martin che vince con un vantaggio di 13 secondi su Almeida e 30 su Yates. Quarto Ulissi che precede Caruso. Tappa segnata anche da una caduta in discesa. Coinvolto Remco Evenepoel, più altri 7/8orridori. Fra loro anche Nibali e Ciccone, che ripartono, il belga invece è costretto a salutare il giro. Oggi la 18' tappa di 172 km da Rovereto a Stradella. Scongiurate fratture, al via ci sono anche Nibali e Ciccone. Una tappa per velocisti, con un GPM negli ultimi 30 km.