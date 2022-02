Giunta: "Impossibile un'altra Federica Pellegrini. Potrebbe stupirmi e tornare in vasca"

Matteo Giunta

"Se ci impuntiamo a cercare una nuova Federica, non arriverà mai. Non tendo mai a fare paragoni, in questo caso molto scomodi, ma una nuova Pellegrini non ci sarà mai. Dobbiamo auguraci che ci possa essere qualcuna che possa prendere il suo testimone, ma non vedo almeno sul panorama Nazionale un'atleta che possa assolvere a questo compito. In questo momento - aggiunge Matteo Giunta - vedo buonissime atlete che fanno altre distanze, ma nulla a che vedere con lei. Federica, rimane quell'unicità che trovi una volta ogni ... non si sa quando". Giunta prosegue confermando il nuovo incarico della Pellegrini al CIO ma non chiude la porta ad un possibile ripensamento sul suo addio al nuoto.

Sentiamo Matteo Giunta