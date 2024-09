PARIGI 2024 Gli atleti olimpici e paralimpici da Mattarella I medagliati di Parigi 2024, e per la prima volta anche quelli che hanno concluso con un quarto posto, ricevuti dal presidente della Repubblica italiana

L'Italia chiamò e gli atleti italiani hanno risposto presente. Si è chiusa di fatto oggi la spedizione azzurra alle olimpiadi e paralimpiadi di Parigi con la riconsegna nella mani del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella delle bandiere che hanno sfilato nelle cerimonie dei giochi.

"Ne risalta l'eccellente stato di salute dello sport italiano, è emersa con soddisfazione generale la chiara dimostrazione della qualità delle nostre due squadre"



Al Quirinale erano presenti tutti i medagliati olimpici e paralimpici, guidati rispettivamente da Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi e da Ambra Sabatini.

"Vorrei dire a Gianmarco Tamberi e a Ambra Sabatini che loro le medaglie le hanno conquistate con la loro generosa partecipazione e l'affetto di tutti".



Un totale di 111 medaglie conquistate al termine delle due spedizioni azzurre. Una squadra capace di conquistare almeno una medaglia in ogni giornata di gara.

"Colpisce che l'Italia abbia raccolto ogni giorno medaglie, cosa inimmaginabile nelle prassi, nelle esperienze delle Olimpiadi e Paralimpiadi che vi sono state e il fatto di essere l'unico paese che ha questa caratteristica. Presidente Malagò, è davvero motivo di soddisfazione"



Per la prima volta erano presenti al Quirinale anche gli atleti che hanno concluso con un quarto posto, ben 25 in totale per l'Italia alle Olimpiadi. Mattarella ha premiato tutti gli atleti presenti e definito “fortunata” la spedizione azzurra, già dalla cerimonia di apertura.

"Come è noto nel nostro bel paese vi sono molti detti che sostengono che la pioggia porti fortuna e ne abbiamo presa quel 26 di luglio. Non per le Paralimpiadi, benedette invece da un magnifico sole splendente il 28 di agosto"

