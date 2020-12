L'ATP ha confermato il rinvio degli Australian Open, che non inizieranno il 18 gennaio, ma si svolgeranno dall'8 al 21 febbraio. Le qualificazioni maschili si svolgeranno a Doha, in Qatar, dal 10 al 13 gennaio, poi i giocatori andranno a Melbourne per completare la quarantena obbligatoria di 14 giorni Ancora sconosciute le date delle qualifiche femminili.