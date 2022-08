EUROPEI NUOTO ROMA Gli azzurri dominano con Paltrinieri e Pilato nel nuoto. E con Cerruti e Minisini nell'artistico Gregorio Paltrinieri stabilisce il nuovo record europeo degli 800. Benedetta Pilato trionfa nei 100 rana. Bene anche nell'artistico con Cerruti e Minisini

Sempre Greg. Anche a Roma il fuoriclasse di Carpi saluta tutti e ferma il cronometro in 7'40”86 e nuovo primato europeo degli 800 stile. Terzo oro continentale per un'atleta per il quale sono terminati gli aggettivi: Roma si aggiunge a Berlino 2014 e Londra 2016. Gregorio ha cominciato ad accelerare ai 500 e per gli avversari è diventato, imprendibile chiudendo con il nuovo record dei campionati in corso.

Grande soddisfazione anche per il ragazzo Lorenzo Galossi appena 16enne, bronzo per lui in 7'43”37 a dimostrazione del dominio azzurro. Tra i due italiani, il tedesco Lukas Maertens (7'42"65) che era stato particolarmente attivo nella prima parte di gara. A proposito di ragazzi prodigio, squillo di Benedetta Pilato. Primo trionfo europeo nei 100 valorizzato dall'argento di una fantastica Lisa Angiolini. 1'05”97 per la giovane pugliese capace di aumentare fra i 40 e i 60 metri il vantaggio e riuscire a portarlo fino in fondo. Bravissima Angiolini a tenere il ritmo per chiudere seconda.

Nel Nuoto artistico Linda Cerruti continua a regalare emozioni. L’azzurra classe 1993 incanta tutti con un esercizio strepitoso nella finale del solo tecnico, e si aggiudica la medaglia d’argento. Meglio di Cerruti ha fatto soltanto l’inarrivabile ucraina Marta Fiedina. Giornata bianco/rosso/verde completata dal 26enne Giorgio Minisini. Il romano centra la terza medaglia d'oro, dopo quelle conquistate nel duo libero misto e nel solo tecnico. Un mostro della disciplina, capace di trascinare il pubblico di casa con un esercizio senza sbavature. Minisini ha superato la concorrenza dello spagnolo Fernando Diaz del Rio, e del francese Quentin Rakotomalala.

