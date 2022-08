COMMONWEALTH GAMES Gli inglesi infilano il poker in 4 specialità diverse 4 medaglie d'oro per i padroni di casa

Nei Giochi del Commonwealth 2022 in scena a Birmingham sono oltre 5.000 gli atleti provenienti da 72 nazioni che gareggiano in 19 sport diversi. Il medagliere si infoltisce giorno dopo giorno e non mancano i colpi di scena. Nel sollevamento pesi donna, categoria 71 kg, trionfa Sarah Davies, una delle padrone di casa, che al secondo tentativo alza al cielo i 126 kg che la consacrano nell'albo delle più grandi di sempre. Tra gli uomini l'oro se lo mette al collo un altro inglese, Chris Murray che si sbarazza al secondo tentativo dell'australiano e del canadese, in ginocchio sotto il peso impietoso dei 181 kg. Nel basket in carrozzina il match tra Australia e Inghilterra è puro spettacolo, una vera e propria montagna russa con i padroni di casa che all'overtime credono di avere la vittoria in tasca, ma arrivano i due punti siglati da Dalton che regalano all'Australia la medaglia d'oro e un trionfo inaspettato. Nel basket femminile è il canestro di Beckford che segna lo strapotere delle biancorosse sulle cugine australiane, che avvolte dal tripudio generale, si portano a casa il match per 21-15. La precisione e la tecnica nel tennis tavolo premia gli atleti di Singapore che stravincono e si portano a casa la loro 5°medaglia d'oro. Non per ultimi, i tuffi e i flick proiettati verso il cielo da Jake Jarman consegnano all'Inghilterra l'ennesimo oro, confermando così il dominio assoluto dei britannici in quasi tutte le specialità.

