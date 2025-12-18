Gli italiani Kastlunger e Talacci sul podio nel Gs di Valloire

SRV_SCI_COPPA_EUROPA_18122025

Continuano a distinguersi gli italiani in Coppa d'Europa di sci con due gigantisti azzurri. Il sudtirolese Tobias Kastlunger è stato in grado di risalire tre posizioni nella discesa decisiva per centrare il terzo podio stagionale – e della carriera – nel circuito continentale, ancora un secondo posto, per lui, dopo gli analoghi piazzamenti dei due giganti di Zinal, ad inizio mese. Kastlunger paga 89 centesimi di ritardo dalla testa, con un margine risicatissimo su Simon Talacci, terzo: per il livignasco quinto podio (tutti in gigante) della carriera; curiosamente i due azzurri avevano condiviso i medesimi gradini del podio anche nella prima delle due sfide di Zinal.

Davanti a tutti lo svizzero Sandro Zurbrügg capace di completare una grande prova. Nella top five anche il francese di chiare origini italiane Diego Orecchioni quarto e il canadese Erik Read quinto. Il secondo posto permette a Kastlunger di balzare al comando della classifica di specialità con 280 punti ed un margine di 35 lunghezze sul finlandese Hallbarg, con Zurbrügg terzo a quota 239 seguito da Talacci (181). Discorso analogo anche per la generale che vede Kastlunger raggiungere in vetta il norvegese Hans Grahl Madsencon 280punti, davanti ad Hallberg, 245.



La Coppa Europa ora si sposta sulle Dolomiti con due slalom: Obereggen (19 dicembre) e Pozza di Fassa (20 dicembre).









