Gli Stati Uniti alzano la prima United Cup, il nuovo evento a squadre miste che ha aperto la stagione 2023. L'Italia si è arresa in una finale a senso unico nella quale non è riuscita a strappare un solo match. Dopo lo sfortunato ritiro di Musetti contro Tiafoe per via di un infortunio alla spalla destra, sono arrivate le sconfitte di Trevisan contro Pegula, Berrettini contro Fritz e Bronzetti contro Keys.