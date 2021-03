Goggia: "Coppa meritata anche se avrei voluto correre"

Sentiamo Sofia Goggia

Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di discesa femminile dopo la decisione da parte della giuria di cancellare le gare in programma a Lenzerheide, in Svizzera, a causa delle abbondanti nevicate. La località elvetica era stata scelta come sede delle finali di coppa del mondo ma il meteo avverso ha portato la Fis ad annullare le prove. E' il secondo successo in carriera per Goggia dopo quello del 2018 ed è la seconda coppa di specialità conquistata dall'Italia in questa stagione dopo quella in gigante vinta da Marta Bassino.

Nel video l'intervista a Sofia Goggia