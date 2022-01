SCI Goggia, distorsione al ginocchio

Sofia Goggia ha riportato una distorsione del ginocchio sinistro con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Sono questi i risultati degli esami dopo la caduta nel SuperG di Coppa del Mondo a Cortina. La regina dello sci azzurro non sarà operata e punta ad essere in gara alle Olimpiadi di Pechino 2022, oltre che a partecipare anche alla discesa libera del 15 febbraio. La gara di ieri è stata vinta da Elena Curtoni, quarta l'altra azzurra Federica Brignone.

Sofia Goggia ha cominciato già stamani la riabilitazione con crioterapia e piscina con l'obiettivo di far sgonfiare al più presto il ginocchio sinistro dopo la brutta caduta di ieri nel superG di Cortina, in vista delle Olimpiadi di Pechino. Dopo una notte sicuramente non facile nella casa di Bergamo con i suoi familiari, per la campionessa olimpica è cominciata così una nuova dura sfida.



