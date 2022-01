SCI Goggia fuori, la libera di Zauchensee a Gut-Behrami L'azzurra è la più veloce ma cade e resta acciaccata: il Super G è in dubbio. Quarta Nadia Delago, sesta Brignone.

Goggia fuori, la libera di Zauchensee a Gut-Behrami.

La discesa libera di Altenmarkt/Zauchensee sembra l'ennesimo assolo di Sofia Goggia. Sembra, perché dopo una prima metà di gara nella quale è 4 decimi più veloce di tutte, l'azzurra perde il controllo dello sci in piena velocità ed esce di scena. Così la prova va a Lara Gut-Behrami, l'altra dittatrice di una specialità che da dicembre 2020 non ha visto altre vincitrici (eccezion fatta per Suter ai Mondiali di Cortina). Niente poker di successi in fila per una Goggia acciaccata, non tanto da rischiare i Giochi ma abbastanza per essere in dubbio in vista del Super G di domani. E se l'assenza di Johnson la lascia tranquilla in vetta alla classifica di specialità, per la generale, con Shiffrin a +309, si fa ardua.

Per una Goggia delusa c'è il riscatto di Gut-Behrami, la cui stagione, tra esordio poco convincente e positività al covid, non era partita al meglio. Tutto cancellato dal 34° successo in Coppa del Mondo, con l'ottima prova negli intermedi centrali che compensa pienamente l'incertezza sull'ultimo salto. Ci sono 10, pesantissimi centesimi tra lei e la seconda classificata, Kira Weidle. A 44 centesimi invece c'è il primo podio stagionale dell'apripista di giornata, Ramona Siebenhofer. E poteva esserci anche il primo podio assoluto per un'ottima Nadia Delago, al miglior piazzamento in carriera con un 4° posto che non è bronzo per soli 8 centesimi. Tra le altre azzurre la migliore è Federica Brignone, sesta dietro Gagnon.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: