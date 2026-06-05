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Golden Gala, Jacobs torna sotto ai 10 secondi: quinto posto nei 100 metri

L'azzurro chiude in 9"99 a Roma alle spalle di Noah Lyles. «Contento a metà, ma i progressi tecnici ci sono»

5 giu 2026
Golden Gala, Jacobs torna sotto ai 10 secondi: quinto posto nei 100 metri

Marcell Jacobs torna a correre sotto il muro dei 10 secondi e lo fa sul prestigioso palcoscenico del Golden Gala Pietro Mennea di Roma. Il campione olimpico azzurro ha chiuso i 100 metri in quinta posizione con il tempo di 9"99, mostrando importanti segnali di crescita rispetto all'esordio stagionale di Savona.

La gara è stata vinta dallo statunitense Noah Lyles in 9"88, davanti al camerunense Emmanuel Eseme (9"94) e al botswano Letsile Tebogo (9"96). Jacobs è arrivato a ridosso dei migliori, precedendo atleti di livello internazionale come Akani Simbine e Ferdinand Omanyala.

"Sono contento al 50% – ha commentato l'azzurro –. Mi è piaciuta molto la partenza, poi ho perso un po' il ritmo, ma nel finale sono riuscito a riprendermi". Il velocista guarda ora ai prossimi obiettivi, a partire dagli Europei di Birmingham, e sogna di chiudere la carriera ai Mondiali 2029, che l'Italia punta a ospitare proprio a Roma.




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