ATLETICA Golden Spike Ostrava: doppietta Italia nel peso, incidente "sexy" per Robinson Leonardo Fabbri vince su Zane Weir, lo statunitense vince i 400 ostacoli correndo con le parti intime al vento.

Dominio Italia nel lancio del peso al Golden Spike di Ostrava. Il derby azzurro se lo aggiudica Leonardo Fabbri che col suo 21.70 ha la meglio sul 21.39 di Zane Weir. Bronzo per lo statunitense Geist.

Statunitense anche l'uomo copertina di giornata, Chris Robinson, protagonista di un incidente-sexy nei 400 ostacoli. Vinti – con tanto di season best in 48” 05 – nonostante si sia ritrovato, nel bel mezzo della corsa, con le parti intime al vento. Battuto per 6 centesimi il brasiliano Lima, segue il ceco Muller.

Due i record del meeting: negli 800, con la sudafricana Prudence Sekgodiso che fa 1' 57” 16 e apre un podio tutto africano, con Nowe del Botswana e l'etiope Getachew; e nei 1500, conquistati in 3' 29” 05 dal keiano Phanuel Koech davanti al portoghese Nader e allo statunitense Hoey.

Tutti USA – e con doppio vincitore – i 110 ostacoli: 13” 13 sia per Dylan Beard che per Grant Holloway, alle loro spalle l'austriaco Diessl. Estremamente combattuti anche i 100, dove la liberiana Thelma Davis fa 10” 91 e precede l'ivoriana Ta Lou Smith e la neozelandese Hobbs di uno e tre centesimi. Nei 200, grande rimonta per l'australiano Gout Gout che nel rettilineo brucia il cubano Mena e s'impone in 20” 02; bronzo al britannico Mitchell-Blake. Più netti i successi della nigeriana Tobi Amusan, che vince i 100 ostacoli in 12” 45 sulla slovacca Forster e sull'irlandese Lavin, e del belga Daniel Segers, che fa suoi i 400 in 44” 63 sul britannico Readon e sul canadese Morales Williams.

Nel salto con l'asta trionfa il solito Armand Duplantis: per lo svedese dei record è 6.13, poco per i suoi standard ma sufficiente per mettere in fila il greco Karlis e l'australiano Marshall; nel giavellotto 64.87 per la serba Adriana Vilagos, d'oro sulla giapponese Kitaguchi e sulla ceca Zelezna.

