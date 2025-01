RAIPLAY Goldrake U: il sammarinese Alex De Angelis nell'anime giapponese Tra i protagonisti compare anche Alexis De Angelis su "Honba", chiaro riferimento al pilota sammarinese

Goldrake U: il sammarinese Alex De Angelis nell'anime giapponese.

Su Rai due scommessa vinta per il primo dei quattro episodi di Goldrake U, anime prodotto dallo studio Gainax reboot della serie degli anni '70 UFO Robot Goldrake. Si è trattata per molti di una operazione nostalgia per confrontare il nuovo robot con i ricordi dell'originale, andato in onda quasi 50 anni fa.



Nel primo episodio c'è anche San Marino. Infatti le avventure di Actarus, Alcor e Sayaka si spostano dal deserto ad un circuito motociclistico. I due protagonisti si confrontano in gara con i piloti campioni delle due ruote, e tra un Valerian Rossi su "Yawaha" e un Chris Stoner su "Docati", compare anche Alexis De Angelis su "Honba", chiaro riferimento al pilota sammarinese, protagonista nel Motomondiale dal 1999 al 2017.

Un riconoscimento, dunque, alla professionalità del nostro pilota da parte di uno dei più famosi studi di produzione giapponese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: