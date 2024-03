Golf: Bianca Maria Gardini prima sammarinese nella Top 200 d'Italia

Riprende la stagione agonistica del golf sammarinese. Ben quindici, infatti, i ragazzi del San Marino Golf che si sono qualificati per la Gara Giovanile FIG disputata a Monteveglio (BO) a cui hanno preso parte 60 giovanissimi da Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Veneto, Toscana e addirittura da Salerno.

La gara è stata vinta da Alessio Santinelli del Riviera Golf per i ragazzi e da Elisabetta Ingrami di Modena per le ragazze, ottimi i piazzamenti per Sampad Bartoletti Stella (1° lordo under 12), Giada Pelliccioni (1° lordo under 12) e Bianca Maria Gardini (2° lordo generale).

Si conferma l’ottimo periodo di Bianca Maria che grazie all'ottima prova nel Torneo Nazionale Conca d’Oro, guadagna ben 7 punti dell’Ordine di Merito Femminile che le valgono il 193° posto nazionale, prima atleta sammarinese ad entrare nella TOP 200 d'Italia.

Ora i ragazzi sono tutti con la mente alla gara di casa del Trofeo San Marino "LA SPLENDOR" che si disputerà il prossimo 28 marzo, seconda edizione bianco azzurra della gara del circuito regionale federale “Teodoro Soldati”, riservata agli under 18.

