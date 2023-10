GOLF Golf, la Ryder Cup è dell'Europa battuti gli Stati Uniti A Roma l'edizione 2023 dello storico torneo è un successo della squadra europea di Luke Donald.

Dopo cinque anni torna a vincere l'Europa. È festa grande al Marco Simone Golf and Country Club di Guidonia. La prima edizione ospitata dall'Italia del più grande torneo di golf del mondo ha portato bene al team del Vecchio Continente. L'Europa non vinceva dal 2018 e la sconfitta del 2021 ancora bruciava. La squadra guidata dal capitano Luke Donald e dai due vice azzurri Edoardo e Francesco Molinari è stata praticamente perfetta. Una prima giornata dominata, lasciando solo 1,5 agli Stati Uniti, la seconda partita bene con tre punti e poi segnata dal tentativo di recupero americano. Per arrivare alla domenica e ai 12 singolari che hanno esaltato il pubblico.

Una giornata incredibile, giocata colpo dopo colpo. L'Europa che incrementa, gli Stati Uniti che tengono aperta la partita. L'obiettivo dei 14.5 sempre più vicino per Luke Donald. Gli americani di Zach Johnson restano in corsa guadagnando altri punti. L'Europa arriva a mezzo punto dalla vittoria, che sembra poter arrivare da Shane Lowry vicino a chiudere in parità il suo match. Mentre si sta concludendo questa partita arriva il successo di Tommy Fleetwood 3&1 con Rickie Fowler. Eccolo il punto che fa saltare il banco. Alla fine sarà un 16,5 a 11,5. Una grande vittoria dell'Europa, che nel bilancio generale è ampiamente dietro gli Stati Uniti per 28 a 16, ma che dal 2002 in poi ha vinto 8 delle 11 edizioni disputate. Appuntamento tra due anni negli Stati Uniti per la rivincita.

