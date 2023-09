GOLF Golf, Ryder Cup: Europa avanti 4-0 dopo le prime partite

Golf, Ryder Cup: Europa avanti 4-0 dopo le prime partite.

L'obiettivo è riportare la Ryder Cup nel Vecchio Continente e l'avvio del Team Europa è di certo un segnale chiaro agli Stati Uniti. L'albo d'oro dice 28 a 15 per gli USA, anche se dal 2000 il dato è in favore dell'Europa per 7 volte su 10. Tantissimo pubblico a Roma già dalle prime ore dell'alba per prendere posto al Marco Simone Golf and Country Club di Guidonia. L'evento golfistico più seguito al mondo si sta confermando uno spettacolo. La voglia di riscattare la sconfitta di due anni fa in Wisconsin c'è tutta e la squadra guidata dal capitano Luke Donald non ha sbagliato l'approccio. Nelle partite del mattino, foursome, con i giocatori che si alternano nei colpi è stato dominio europeo. Ad aprire la giornata la sfida che ha visto impegnati Scottie Scheffler e Jon Rahm, rispettivamente numero uno e tre del mondo, impegnati in coppia con Sam Burns e Tyrell Hatton. L'Europa ha iniziato così con un successo firmato Rahm/Hatton con il match chiuso 4&3, cioè a tre buche dalla fine, sulla quindici per intenderci, con la coppia europea avanti di quattro colpi su quella americana e quindi non più raggiungibile. Stesso risultato per il secondo match Hovland/Alberg che hanno battuto Homa/Harman 4&3. Più combattute le altre due partite con le coppie europee formate da Lowry/Straka e McIlroy/Morikawa ad avere ragione delle due americane 2&1. Europa dunque avanti 4-0 dopo le gare del mattino. Buon inizio in vista del 14 ½ che vale la vittoria della Ryder Cup.

