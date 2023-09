GOLF Golf, Ryder Cup: l'Europa domina la prima giornata

È grande Europa dopo la prima giornata di Ryder Cup in corso a Roma. La squadra guidata da Luke Donald chiude sul 6.5 a 1.5 il venerdì di gare contro gli Stati Uniti, che raccolgono un solo punto nel pomeriggio grazie a tre pareggi. Al mattino l'Europa fa 4 su 4 con i foursome, concedendo 1 punto e mezzo nel pomeriggio con i four-ball. Un ottimo avvio per il team del Vecchio Continente che deve raggiungere i 14 punti e mezzo per lasciare in Europa il trofeo. Sabato altre otto partite di doppio, con i foursomes al mattino e i four-ball nel pomeriggio e domenica le 12 partite di singolare. Come da regolamento, agli Stati Uniti, detentore della Ryder Cup basta raggiungere quota 14 punti per confermarsi campioni.

