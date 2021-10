22-24 OTTOBRE GP Misano; Rossi, 'sarà una gara speciale'. Frecce tricolori per l'ultimo acuto 46

"La precedente gara di Misano è stata già un momento davvero emozionante per me e, naturalmente, questa sarà una gara speciale in casa e spero davvero che i tifosi italiani possono divertirsi". Valentino Rossi si prepara all'ultima sua gara in Italia, domenica prossima nel GP del made in Italy e dell'Emilia Romagna, con lo spirito di chi vuole godersi il contatto con i tanti sostenitori che accorreranno per salutarlo.

Una festa nella quale non mancheranno le Frecce Tricolori, che sorvoleranno Misano World Circuit, effettuando il loro caratteristico passaggio con nove velivoli MB-339PAN sulla griglia di partenza del Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna. Come già in occasioni precedenti, l’Emilia-Romagna e la sua Motor Valley sono il teatro scelto per raccontare le eccellenze italiane e il Sistema Paese.

Un legame consolidato quello tra l’Aeronautica Militare ed il mondo del motorsport: innovazione, modernità e tecnologia sono infatti le componenti che da sempre accomunano i Reparti di Volo dell’Arma Azzurra e le squadre motociclistiche. Le Frecce Tricolori sono ormai di casa nei cieli di Misano, dove già nel 2007 e nel 2018 hanno sorvolato il World Ducati Week.

Domenica 24 effettueranno il sorvolo poco prima della partenza della MotoGP alle 14.00.



