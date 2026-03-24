Grand Prix fioretto, doppietta italiana a Lima

Doppietta dorata per la scherma italiana a Lima, nella tappa peruviana del Grand Prix di fioretto. Arianna Volpi, al femminile, e Guillame Bianchi, al maschile, si mettono tutti dietro, nel quarto dei sei appuntamenti in programma per il circuito.

Due volte campionessa del mondo, Volpi ha trovato la 12^ vittoria nei Grand Prix, ma soprattutto è tornata al successo 23 mesi dopo l'ultima volta. Partita dalle qualificazioni, lungo il cammino verso l'oro ha eliminato anche Arianna Errigo negli ottavi, all'ultima stoccata. Stesso punteggio in semifinale contro la statunitense Lung, mentre nel duello per l'oro ha battuto l'altra americana, Lauren Scruggs, per 15-11. Sul podio sale anche un'altra italiana, Martina Favaretto, terza.

Decimo podio della carriera per Bianchi, il quarto stagionale, nonché secondo oro consecutivo. Sul proprio percorso, l'azzurro ha trovato il giapponese Fukuda, il coreano Im, il russo Anton Borodachev, poi Shing Ho, schermidore di Honk Kong, e il ceco Choupenitch, con tutte gare a senso unico, al di fuori del quarto di finale, vinto 15-12. In finale, la sfida all'altro Borodachev, Kirill, anche lui battuto 15-12. Per Bianchi è una conferma sul podio di Lima, ma con un miglioramento rispetto al 2025, quando fu secondo dietro all'altro azzurro, Filippo Macchi. Stavolta, davanti a lui non c'era nessuno.







