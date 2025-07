Grecia – Ungheria la finale di pallanuoto femminile. Austria oro nel duo tecnico

Ai mondiali di nuoto in corso a Singapore assistiamo ad una grande sorpresa, l'Ungheria femminile di pallanuoto che aveva già eliminato il “setterosa” vola in finale battendo una macchina infallibile come la Spagna squadra campione olimpica in carica in una giornata in cui, semplicemente, non le riesce nulla. L’Ungheria entra in finale per la 3a volta nelle ultime 4 edizioni dei Mondiali (non li vince però dal 2005), ottenendo così un successo che rappresenta una gigantesca iniezione di fiducia per la squadra di Sandor Cseh. Le magiare impongono un gran ritmo all’incontro, ma la differenza tra le due squadre sta tutta nelle qualità delle conclusioni: l’Ungheria palleggia con sicurezza, trova soluzioni di grande precisione al tiro e colpisce anche in controfuga; la Spagna, invece, non è mai apparsa così incerta nel palleggio e nelle conclusioni, molte delle quali sulla figura di Neszmely, protagonista con 14 parate in una gara da ricordare. Ungheria batte Spagna 15-9. Si giocano il titolo mondiale Grecia – Ungheria

Nella World Aquatics Championship Arena la finalissima del duo tecnico donne, ha invece incoronato l’Austria campione del mondo, grazie ad una prestazione maiuscola delle gemelle Anna-Maria e Eirini-Marina Alexandri. La coppia austriaca ha concluso la finale con uno score di 307.1451 punti, di cui 130.7000 di impressione artistica e 176.4451 di elementi. Secondo posto per la Cina della che si deve accontentare dell’argento Mondiale. Completa il podio la coppia russa, che gareggia senza bandiera, composta da Maiia Doroshko e Tatiana Gayday. Score di 300.2183 per le atlete neutrali. L’Italia chiude al sesto posto, con Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero.