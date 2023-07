TENNIS Gstaad, ATP 250: la prima volta di Cachin

Dopo due ore e venticinque minuti di battaglia, Pedro Cachin può finalmente festeggiare. Il tennista argentino conquista il primo titolo a livello ATP in carriera vincendo il 250 di Gstaad. Alla prima vera finale giocata a questo livello, Cachin – partito come outsider in Svizzera – non ha tradito le attese e ha superato in 3 set lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, numero 79 del ranking. Per Cachin invece un balzo di ben 51 posizioni: dalla 90 alla 49, per la prima volta in top 50 e ovviamente al suo best ranking. I tre parziali sembrano tre partite a sé stante: nel primo Cachin paga la tensione e Ramos Vinolas se ne approfitta chiudendo sul 6-3, il secondo è un monologo dell'argentino che se lo porta a casa con un netto 6-0. Titolo che si decide quindi al terzo e decisivo set: Cachin continua sulla striscia positiva e sale 2-0 con 8 game di fila, Ramos riesce però a rientrare nello scambio e rimontare. Un break da una parte, un controbreak dall'altra e si arriva fino al 6-5. Con la battuta a favore Cachin non sbaglia e trionfa 7-5. A 28 anni è arrivata la consacrazione.

