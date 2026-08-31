GTWC EUROPE GTWC Europe: Drudi vince la 3 ore del Nurburgring Il pilota con residenza sammarinese vince insieme a Sørensen e Thiim

Nella 3 ore del Nurburgring vince la Aston Martin numero 7, con alla guida Mattia Drudi, pilota che risiede a San Marino, insieme a Marco Sørensen e Nicki Thiim. Nella penultima tappa del circuito Gt World Challenge Europe, che ha incoronato campioni Maro Enger, Lucas Auer e Luca Stolz, il trio della Aston Martin è rimasto al comando fin dall'inizio, con il poleman Sørensen che mantiene la prima posizione al via. Gara diventata convulsa a partire dalla seconda ora, con numerosi incidenti e diverse neutralizzazioni della corsa.

Gabriel Rindone manda in testa coda Tomas Pintos, causando l'entrata della safety car. L'Aston Martin ne approfitta per il pit stop, con Drudi che subentra a Sørensen, e tiene le prime posizioni nonostante una ripartenza caotica, a causa del regolamento che non consente ai doppiati di accodarsi al gruppo. Verso metà gara altro incidente, con la McLaren numero 5 di Guilherme che dopo aver subito una foratura, perde la ruota ed è costretta a fermarsi a bordo pista, l'auto viene centrata da Jayden Kelly a bordo della vettura numero 44 dei Optimum Motorsport. Altra neutralizzazione, e classifica che viene nuovamente riscritta dalle diverse scelte strategiche, ma alla fine è sempre l'Aston Martin a restare in testa e conquistare la vittoria.

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