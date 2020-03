GIRO DEL MONTE Guiducci: "Faremo il Giro del Monte quando sarà possibile far festa"

Verso il rinvio anche il Giro del Monte in programma per sabato 23 maggio. La gara, diventata un appuntamento per atleti e appassionati, fa i conti con la diffusione del coronavirus. La Track&Field, società che organizza l'evento sta monitorando la situazione e valutando le possibili alternative. Rinvio non significa cancellazione, la volontà degli organizzatori è infatti quella di mantenere comunque l'appuntamento nel 2020 per una manifestazione ormai diventata una festa e momento di aggregazione per i sammarinesi e non solo.

Nel video l'intervista al presidente della Track&Field Samuele Guiducci



