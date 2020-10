Hart e Hindley, il Giro ha due padroni

Geoghegan Hart ha vinto la ventesima tappa del Giro d'Italia. L'ultima salita prima della cronometro di domani che deciderà il Giro. Il 25enne britannico della Ineos conquista la vittoria allo sprint e divide il primo posto in classifica con Hindley che indossa la maglia rosa per soli 48 centesimi. Per la prima volta nella storia due atleti affronteranno l’ultimo giorno del Giro con lo stesso tempo in classifica.











Sull'ultima salita Nibali si stacca con Kelderman, davanti con 1 minuto circa di vantaggio. Resta il trio Hindley, Geoghegan Hart e Dennis. Almeida scatta e Hindley prova ad accelerare ma non fa il vuoto. Il secondo tentativo e il terzo sono più efficaci, alla ruota dell'australiano resiste solo Geoghegan Hart. Nell'ultimo chilometro parte lo sprint e il britannico della Ineos ha la meglio sul rivale, che si prende la rosa per pochi centesimi. A 1'35" dal vincitore di giornata arriva Kelderman, a 2'02" Nibali.