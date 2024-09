CICLISMO Hirschi vince in volata il Memorial Pantani

Lo sprint di Marc Hirschi su Lorenzo Milesi chiude e assegna l'edizione 2024 del Memorial Pantani. Lo svizzero della UAE Emirates conferma così l'ottimo momento e la grande attitudine alle gare italiane. Una gara bella che ha richiamato sulle strade del Pirata una grande quantità di tifosi e che è vissuta per la prima parte su una fuga a 4. Filippo Turconi, Ivan Romeo, Simon Carr e Valentin Ferron vengono ripresi al termine del terzo passaggio in discesa. Non c'è un attimo di tregua perché in salita sono i grossi calibri ad attaccare: Diego Ulissi, Giulio Pellizzari e Gregor Muhlberger poi in discesa ecco anche Baroncini, Vercher e Brenner. Manca l'accordo però e allora Albanese e Aular si attrezzano per il contropiede. L'azione pare proprio quella decisiva, ma la reattività del gruppo non concede scampo. Tandem riacciuffato a 700 metri dal traguardo e volatona segnata dal graffio di Hirschi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: