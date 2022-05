GIRO D'ITALIA Hirt conquista il Mortirolo

Hirt conquista il Mortirolo.

Jan Hirt ha vinto il tappone dolomitico del Giro d'Italia che oggi ha scalato il Mortirolo. Il ceco Il 31enne ha preceduto di 10 secondi l’olandese Thymen Arensman. Per Hirt è la prima vittoria di tappa al Giro. Gli uomini di classifica sono arrivati con un ritardo di minuto e 25 secondi. Nella volata per il terzo posto è stato Jai Hindley il più veloce sulla maglia rosa di Richard Carapaz. L'ecuadoriano conserva la leadership per soli 3 secondi proprio su Hindley.Quinto posto per Vincenzo Nibali a 3’40” dalla maglia rosa. Domani diciassettesima tappa da Ponte di Legno a Lavarone: altri 168 km di montagna.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: