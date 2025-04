TENNIS Hollywood Walk of fame, una stella per Billie Jean King La tennista è la prima donna a riceverla nella categoria Intrattenimento sportivo: "Sicuramente non sarò l'ultima"

Hollywood Walk of fame, una stella per Billie Jean King.

La stella di Billie Jean King immortalata nella Walk of fame di Hollywood. La famosissima tennista, vincitrice di 39 titoli del Grande Slam tra singolare, doppio e doppio misto, nonché numero 1 al mondo nel 1966, è stata inserita tra i quasi 3000 volti noti dello spettacolo celebrati nel percorso delle stelle di Los Angeles: si tratta della prima donna a ricevere il riconoscimento nella nuova categoria "Intrattenimento sportivo". Il suo nome è il numero 2807, posizionato vicino all'incrocio tra Hollywood Boulevard e Vine Street. Il riconoscimento le è stato assegnato per via della serie di documentari Groundbreakers, in cui si mette a confronto con sette icone sportive statunitensi per parlare di passato, presente e futuro dello sport femminile, ma arriva anche dopo una carriera e una vita spese a lottare per la parità dei sessi e il riconoscimento dei diritti degli omosessuali (lei stessa fu la prima atleta statunitense a dichiararsi apertamente omosessuale). Insieme a lei sono stati inseriti nella Walk of fame Magic Johnson, cinque volte campione Nba con i Los Angeles Lakers nonché tre volte Mvp della lega, e l'attrice Jamie Lee Curtis, Premio Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2023 per il proprio ruolo in Everything Everywhere All at Once.

Con 78 titoli conquistati al singolare e una percentuale di successi dell'81%, King è una delle migliori tenniste di sempre e ha segnato un'epoca tra gli anni '60 e '70. Nel 1973, a 29 anni e da numero 2 al mondo, fu anche protagonista di uno dei tre incontri definiti "Battaglia dei sessi", incrociando l'allora 55enne Bobby Riggs, vincitore a Wimbledon e numero 1 al mondo tra il 1941 e il 1947, e battendolo in tre set (6-4, 6-3, 6-3). Una sfida vista in tv da 90 milioni di persone. Tra i vari riconoscimenti, fu la prima giocatrice di tennis nominata "Sportsman of the year" dalla rivista Sports illustrated, nel 1972, poi fu introdotta nella International tennis hall of fame, nel 1987, e tre anni dopo la rivista Life la inserì tra i 100 statunitensi più importanti del XX Secolo. Nel 1966 vinse anche la Fed Cup, torneo femminile di tennis per Nazionali, che dal 2020 è stato a lei intitolato, prendendo il nome di Billie Jean King Cup, e nel 2024 è stato vinto dall'Italia.

