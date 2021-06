I Lunghi Archi di San Marino, protagonisti dell’ultimo weekend

I Lunghi Archi di San Marino, protagonisti dell’ultimo weekend.

Due gli impegni degli arcieri della compagnia Sammarinese nel week end appena trascorso, dove sono arrivati risultati sorprendenti. In provincia di Verona, si è disputato il campionato Europeo IBO, presente in gara solo Marino Bartolini, nella categoria Ricurvo, che prolunga il suo momento d’oro con una bellissima vittoria, così dopo avere vinto tutte le gare disputate nel 2021 e il titolo di campione Italiano Fiarc ad Aprile, aggiunge al suo palmares anche il titolo di campione Europeo IBO.

Nel secondo impegno di giornata, a Forlì, si è svolto il torneo per città LAM. A contendersi il titolo, 35 squadre provenienti da tutta Italia: a fine gara, solo una freccia la distanza dei 3 bravissimi arcieri sammarinesi, Annalisa Dolci, Gianni Ottaviani e Vito Campo non ha permesso di diventare campioni del Torneo, un secondo posto comunque di prestigio, per San Marino.

Arcieri Sammarinesi protagonisti assoluti della consueta gara LAM, primo posto per Gianni Ottaviani, categoria Foggia Storica, primo posto anche per Vito Campo, sempre nella categoria Foggia Storica, ma over 60. Buono il ritorno alle gare per Annalisa Dolci che conquista un bellissimo secondo posto, sempre con arco Foggia Storica e infine terzo posto per Marino Della Valle nella categoria Arco Storico.

L’attenzione ora si sposta al campionato regionale, la prossima gara sarà un classico delle gare in Emilia Romagna, ben 15 gli arcieri biancoazzurri iscritti a Bagno di Romagna tra tre settimane.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: