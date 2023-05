I San Antonio Spurs faranno la prima scelta al Draft NBA 2023

Il club texano è stato sorteggiato per avere la prima scelta al prossimo draft NBA e probabilmente effettueranno la prima scelta più scontata della storia. Si tratta del diciannovenne francese Victor Wembanyama, alto più di due metri e venti, agile e coordinato e con una sensibilità e precisione al tiro maggiore di quella di Antetokounmpo e con un'apertura di braccia altrettanto spaventosa. Si tratta almeno a livello tecnico, fisico e atletico dell'evoluzione del nigeriano naturalizzato greco, poi ovviamente il giovane francese andrà rifinito soprattutto fisicamente quando avrà superato i ventuno, ventidue anni. S

econdo molti esperti si tratta del miglior prospetto di questa generazione, secondo altri addirittura del miglior prospetto di sempre. Il giovane francese con la sua altezza, la sua mobilità e la sua apertura di braccia è già una garanzia in difesa solamente con la sola presenza. Alcuni esperti hanno addirittura parlato di allargare il campo, di fare regole contro di lui per limitarne lo strapotere, come si faceva in passato con altri fuoriclasse come Wilt Chamberlain. Se amate il basket, o anche se non siete tifosi accaniti, date un'occhiata a questo giocatore che sembra essere stato creato in laboratorio.

Andrea Renzi