I tiratori biancazzurri impegnati in Coppa del Mondo a Baku

Un nuovo appuntamento di Coppa del Mondo per i tiratori biancazzurri. Gian Marco Berti e Alessandra Perilli, accompagnati dal tecnico Luca Di Mari, sono volati a Baku, in Azerbaijan, dove domenica scenderanno in pedana per una nuova prova del circuito iridato. Domenica a lunedì, infatti, sono in programma le cinque serie di qualificazione. Sempre lunedì si svolgeranno le semifinali e finali. Dopo una giornata di riposo, i due tiratori biancazzurri torneranno in pedana mercoledì per il mixed team. Sarà l’ultimo banco di prova internazionale prima dei Giochi del Mediterraneo che si apriranno il 25 giugno ad Orano.