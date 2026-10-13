TENNIS Il 2026 è di Zverev: sarà lui il n.1 a fine anno Con Sinner fuori scena e l'uscita di Alcaraz da Shanghai, il tedesco prenderà la vetta dopo la Cina e non la mollerà fino a fine stagione

Il 2026 è di Zverev: sarà lui il n.1 a fine anno.

L'anno in cui tutti si aspettavano il rinnovarsi del duopolio Sincaraz e che poi, dopo l'infortunio dello spagnolo, sarebbe dovuto diventare di dominio incontrastato dell'italiano, alla fine si è trasformato nell'anno di Alexander Zverev. Sarà lui a chiudere il 2026 da numero 1 del ranking mondiale, 20° giocatore capace di tale impresa da quando esiste la classifica Atp, primo tedesco e giocatore più anziano a riuscirci per la prima volta, a 29 anni d'età.

A certificare chi sorpasserà Jannik Sinner, a propria volta infortunatosi dopo il trionfo di Wimbledon e fuori per il resto della stagione, è stata la sconfitta inaspettata di Carlos Alcaraz nel secondo turno dello Shanghai Open, per 2-0, contro il belga Zizou Bergs. Con quest'uscita di scena prematura e la vittoria del solo Atp di Tokyo, da quando è rientrato in campo, lo spagnolo perde la corsa per la vetta, che andrà a Zverev, dal post Cina alla fine del 2026.

"È un sogno che diventa realtà", ha detto il tedesco. Nel 2022, il futuro numero 1 del mondo ha rischiato la carriera per un infortunio alla caviglia, ma è rientrato in campo e per varie volte ha sfiorato la vittoria di uno Slam, che però non arrivava mai, negata sul più bello, o quasi, dai Sinner o dagli Alcaraz o addirittura dai Dominic Thiem di turno. Proprio nel momento di maggior incertezza, quando il suo percorso in ognuno dei principali tornei sembrava destinato sempre a interrompersi a un passo dal trofeo - Masters 1000 compresi -, è arrivata la sorte a dargli una mano, con gli infortuni di Alcaraz, prima, e Sinner, poi.

Il tedesco non si è fatto pregare, dominando il Roland Garros, vinto in finale al quinto set contro il sorprendente Flavio Cobolli, e replicando allo Us Open, vinto contro il beniamino di casa Ben Shelton. Nel mezzo, la finale di Wimbledon persa con Sinner, ma giocata a un livello mai mostrato prima, e tanta solidità in più, che lo porteranno a chiudere insperatamente l'anno davanti a tutti e ad arrivare alle Atp Finals come favorito.

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