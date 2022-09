Il belga Evenepoel stacca tutti in salita e consolida la leadership alla Vuelta

Remco Evenepoel sempre più padrone della Vuelta di Spagna. Il corridore belga si è imposto nella diciottesima tappa 192 chilometri, con il tempo di 4h45m17s la frazione da Trujillo con arrivo in salita all'Alto de Piornal. Dietro di lui distanziato di due secondi si è piazzato lo spagnolo Enric Mas, il quale ha preceduto l'olandese Robert Gesink, sul traguardo con lo stesso tempo. L'australiano Jai Hindley, vincitore dell'ultimo Giro d'Italia, si è dovuto accontentare del quarto posto, con un ritardo di 13".

Quinto l'olandese Thymen Arensman con lo stesso tempo del predecessore. In classifica generale Evenepoel, ha 2'07" di vantaggio su Mas, secondo, e 5'14" sull'altro spagnolo Juan Ayuso Pesquera, che completa il podio. Oggi è in programma la 19/a e terz'ultima frazione della Vuelta di Spagna, partenza e arrivo a Talavera de la Reina, tappa lunga 138,3 chilometri: per due volte i corridori dovranno scalare il Puerto del Piélago, a quota 1.227 metri d'altezza. Domenica il gran finale nella capitale Madrid.