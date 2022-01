TENNIS Il Canada vince l'Atp Cup

Il Canada vince l'Atp Cup.

E' il Canada a vincere l'Atp Cup di Sydney. In finale sono stati sufficienti i due singolari per battere la Spagna. In apertura è arrivato il primo punto grazie a Shapovalov (6-4 6-3 a Carreno Busta), poi il secondo e decisivo successo di Auger Aliassime su Bautista Agut per 7-6 6-3.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: