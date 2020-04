CICLISMO Il Ciclismo ha cancellato l'agenda. Cassani: "Non so ancora come, ma ripartiremo"

Il virus che cambia la vita e restituisce una primavera da "tutti in casa" sconvolge i calendari e costringe i corridori a scendere dalla bicicletta. Sono saltate le classiche di apertura, solo l'Italia ha perso Tirreno-Adriatico, Coppi e Bartali e Milano Sanremo, Larciano e le Strade Bianche. E lontano dal ciclismo professionistico ha alzato bandiera bianca anche la Nove Colli. Una festa popolare di uomini e biciclette rinviata al 2021. Bene che vada si riparte in estate con i grandi giri da posizionare senza sbattere sul Mondiale e recuperare ogni angolino utile per provare a mettere più corse possibili.

Nel video l'intervista al CT della Nazionale italiana Davide Cassani.



I più letti della settimana: