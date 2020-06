CICLISMO Il ciclismo riparte da Roglic, suo il campionato sloveno È la prima gara post lockdown del calendario UCI.

Il lockdown del ciclismo internazionale finisce in Slovenia in un clima che sa di ritorno alla normalità, sia per la presenza del pubblico a bordo strada che per la firma sulla vittoria. Il primo alloro post covid è per Primoz Roglic, campione sloveno 2020 su Tadej Pogacar. Un duello finale nato in coda alla fuga solitaria di Jan Tratnik, a lungo one man show prima di essere ripreso alle pendici della salita. Da lì in poi la sfida a due tra Roglic e Pogacar, che il detentore della Vuelta risolve a 500 metri dal traguardo con uno strappo che gli vale un arrivo in pieno relax. Dietro di loro, completa il podio l'altro componente del lotto di favoriti, Matej Mohoric. Percorso mosso, in gran parte pianeggiante, e con solo una salita, ideale per le soluzioni di potenza di un Roglic che, quest'anno, punta dritto sul Tour de France. In tutto ciò, c'è stato anche il crossover di genere, visto che la corsa maschile, a un certo punto, ha ripreso quella femminile. Per un breve tratto, con gli uomini ha pedalato pure Urska Zigart, fidanzata di Pogacar, poi terza dietro a Ursa Pintar e Spela Kern.



