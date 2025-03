Il Cio propone l'ammissione del pugilato a Los Angeles, e ora il successore di Bach Sette i candidati per la Presidenza del Cio, tre i favoriti In attesa dell'elezione del nuovo presidente, che avverrà giovedì,

Il Cio ha cominciato a lavorare con l'Esecutivo che si è riunito in Grecia e ha deciso di proporre l'ammissione del pugilato ai Giochi di Los Angeles 2028, che ora andrà ratificata dai lavori della 144/a Sessione. Ora l'attenzione è tutta sulla scelta del successore di Bach, che avverrà al termine di una battaglia elettorale nella quale sono in ballo questioni di geopolitica - le Olimpiadi di Los Angeles nell'era Trump, il tema transgender ai Giochi, la riammissione di atleti russi . In corsa sette candidati, con tre che sono decisamente favoriti rispetto agli altri. Si tratta del presidente di 'World Athletics' Sebastian Coe, dello spagnolo Juan Antonio Samaranch Jr, figlio dell'ex presidente in carica dal 1980 al 2001, e dell'olimpionica del nuoto Kirsty Coventry, 41enne ministro dello sport e dei giovani dello Zimbabwe. Se eletta, sarebbe la prima donna e il primo rappresentante dell'Africa ai vertici del Cio.

