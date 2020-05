OLIMPIADI Il Cio stanzia 800 milioni di dollari per Olimpiadi e Federazioni Sportive

Il Cio stanzia 800 milioni di dollari per Olimpiadi e Federazioni Sportive.

Il comitato olimpico internazionale ha stanziato 800 milioni di dollari per far fronte agli effetti derivati dal rinvio dei Giochi di Tokyo 2020. La somma è stata approvata dal consiglio di amministrazione e la maggior parte sarà destinata agli organizzatori. La parte più consistente dei fondi, circa 650 milioni di dollari, sarà destinata ad aiutare gli organizzatori delle Olimpiadi mentre gli altri 150 milioni serviranno alle federazioni sportive e ai comitati olimpici nazionali. Questo per consentire loro di continuare l'attività sportiva e poter supportare tutti gli atleti, in quanto lo spirito dei Giochi e la qualità della competizione non possono essere danneggiati.



I più letti della settimana: