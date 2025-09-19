OLIMPIADI CORTINA-MILANO Il Cio visita il villaggio olimpico. Coventry: "Strutture bellissime" Sopralluogo del comitato esecutivo a quattro mesi dal via. Malagò: "Quest'impianto eredità per l'Italia"

Con l'avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, a meno di quattro mesi dalla cerimonia d'apertura, il Comitato olimpico internazionale è andato in visita al villaggio olimpico italiano in fase di ultimazione. Dopo la commissione di coordinamento dell'organo internazionale, stavolta a effettuare il sopralluogo c'era tutto il comitato esecutivo, compresa la presidente, Kirsty Coventry, che si è detta entusiasta della struttura che sta sorgendo allo scalo di Porta Romana, a Milano.

“Abbiamo fatto un giro fantastico, questa mattina, e adesso siamo qui, in questa bellissima sede, che mi sta facendo venire voglia di diventare un'atleta di sport invernali – ha detto Coventry, sorridendo –. Il villaggio e le stanze sono bellissime, è stato un giorno fantastico. Sono veramente grata di essere qui in visita e non vedo l'ora di tornarci, tra pochi mesi, e di vedere le bandiere di tutti i Paesi appese alle finestre”.

Ad accompagnarla nella visita non c'era il nuovo presidente del Comitato olimpico italiano, Luciano Buonfiglio, ma il suo predecessore, Giovanni Malagò, che si era adoperato per riportare le Olimpiadi in Italia: fallito il progetto per quelle estive di Roma 2020 e 2024, ci è poi riuscito con quelle invernali del 2026, di cui sta tuttora seguendo la preparazione. “C'è ancora da completare, c'è ancora da sistemare, però i giudizi sono unanimemente estremamente entusiasti”, ha commentato.

L'impianto, riporta Malagò, ha colpito il Cio soprattutto per la propria importanza e per la versatilità. Una struttura multidisciplinare di cui l'ex presidente del Coni è molto soddisfatto, a tal punto da definirla “un'eredità straordinaria che lasceremo a Milano e all'Italia", una volta che saranno finite le Olimpiadi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: