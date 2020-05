Il Comitato Paralimpico stanzia 5 milioni per chi promuove lo sport per disabili

Il Comitato Paralimpico stanzia 5 milioni per chi promuove lo sport per disabili.

Il Comitato Paralimpico Italiano stanzierà un bonus di cinque milioni per aiutare le Federazioni e le discipline sportive che svolgono attività paralimpica. Bonus da destinare ad associazioni sportive di base selezionate, che promuovono lo sport per disabili sul territorio ma che, a causa della diffusione del coronavirus, versano in cattive acque per colpa del crollo di iscrizioni, contributi e fatturato. La delibera è arrivata in una giunta straordinaria tenuta insieme al Coni, alla quale hanno preso parte anche Malagò e il Ministro dello Sport Spadafora.



I più letti della settimana: