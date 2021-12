Il Covid nel mondo dello sport tra stop e rinvii

In tutto il mondo anche lo sport è investito dalla nuova ondata di contagi spinta dalla variante Omicron e fa i conti con sempre più positivi, rinvii e stop in tantissime discipline.

Nel calcio, se in Italia ha deciso di fermarsi il campionato di serie B, che ha rinunciato ai turni in programma il 26 e 29 dicembre per riprendere direttamente a metà gennaio, la Premier League tiene duro ma accumula giorno dopo giorno nuovi rinvii, finora sono una quindicina, con tecnici e giocatori piuttosto critici sulla gestione di quella cha sta diventando un'emergenza. In una settimana dal 20 al 26/12, sono stati fatti oltre 15mila tamponi, con 103 positività, un record. Sempre in Gran Bretagna, il Galles ha deciso che tutti gli eventi sportivi si svolgeranno ora a porte chiuse, così come in Germania, dove la Bundesliga riprenderà a giocare solo il 7 gennaio, appena dopo la serie A. In Scozia, la pausa invernale di tre settimane è stata anticipata a oggi invece del 3 gennaio.

Il tennis è quasi fermo: la variante Omicron oscura l'orizzonte della stagione 2022 del tennis in Australia. Con il russo Andrey Rublev, che si è 'denunciato' oggi sui social, diventano cinque i tennisti risultati positivi al rientro dal Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi.

Anche lo sci alpino non viene risparmiato con la statunitense Mikaela Shiffrin, leader della Coppa del Mondo, positiva al virus. La Shiffrin, in testa alla classifica di coppa del mondo con 750 punti seguiate dall'azzurra Sofia Goggia con 635, passerà alcuni giorni di quarantena proprio a Lienz dove doveva gareggiare. Salterà le prossime gare, che si terranno a porte chiuse.



Oltreoceano, il campionato Nba tiene la rotta nella tempesta, ma ben 27 squadre su 30 hanno avuto uno o più contagi, con gli Atlanta Hawks rimasti senza undici giocatori e i Boston Celtics nove. E' una corsa a mettere sotto contratto per pochi giorni giocatori del campionato riserve per sostituire gli assenti, ma ugualmente ogni giorno qualche match salta. Il campionato di hockey dovrebbe riprendere domani dopo essersi fermato quasi una settimana a causa dei contagi. Le partite rinviate finora sono 67.