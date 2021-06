TENNIS ATP STOCCARDA Il croato Marin Cilic ha vinto la Mercedes Cup a Stoccarda In finale ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 7-6, 6-3

Il croato Marin Cilic ha vinto la Mercedes Cup a Stoccarda.

In un'ora e quarantotto minuti il croato Marin Cilic ha liquidato il canadese Felix Auger – Aliassime con il punteggio di 7-6, 6-3. A lui l'ATP 250 di Stoccarda, torneo che si svolge sull'erba. Cilic, sta attraversando un buon momento e lo aveva dimostrato anche al Roland Garros disturbando e non poco Roger Federer nel secondo turno. Per Cilic si tratta del 19° titolo in carriera, mentre per il giovane canadese arriva l'ennesima sconfitta in finale, si tratta dell'ottava consecutiva. Con questa vittoria il Croato torna nei primi 40 del mondo e ora lo attende il Queen's Club di Londra. A Stoccarda Cilic batte Auger Aliassime 7-6; 6-3.

