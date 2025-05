Il Fenerbache vince l'Eurolega: primo trionfo per Melli

In una stagione disastrosa per le squadre di club italiane, a tenere alto il tricolore del basket ci pensa un singolo giocatore. È Nicolò Melli, che domenica ha vinto la sua prima Eurolega, con il Fenerbache. Il club turco si è seduto per la seconda volta sul trono continentale battendo il Monaco nella finale disputata a Dubai: 81-70 il risultato in favore del club guidato dal lituano Sarunas Jasikevicius, leggenda del basket europeo, con un passato anche in Nba, che da giocatore aveva già vinto per quattro volte il torneo.

Dopo aver chiuso il girone unico al secondo posto, nei playoff i turchi hanno compiuto un percorso netto: 3-0 a Parigi nei quarti, vittoria per 82 a 76 sul Panathinaikos e infine il successo sui monegaschi, che nell'altra semifinale avevano sorpreso l'Olympiacos, testa di serie numero 1.

L'ultimo atto è stato combattuto per tre quarti. Monaco avanti nel primo periodo, rimontata nel secondo e comunque a contatto anche dopo il terzo, nonostante una tripla di Nigel Hayes-Davies che spezza la parità quasi sulla sirena. Poi, però, i monegaschi crollano di schianto e a inizio quarto quarto il Fenerbache si porta addirittura sul +11. Un vantaggio mai colmato, con i biancorossi capaci di tornare al massimo a -5, grazie alla tripla di Matthew Strazel, ma la difesa non tiene e la bomba di Marko Guduric in faccia a Daniel Theis, campione del mondo in carica e con 8 stagioni di Nba alle spalle, chiude la contesa.

L'ultimo, inutile, canestro è per Monaco, che poi si accomoda a guardare il Fenerbache alzare la coppa. Miglior marcatore è Hayes-Davis, con 23 punti, 5, segnati entrando dalla panchina e catturando anche tre rimbalzi, sono quelli di Melli in 18 minuti di gioco. Mvp delle final four è lo stesso Hayes-Davis, miglior allenatore della stagione è Jasikevicius, che può nuovamente aprire la bacheca personale, raggiungendo quota 40 trofei senza ancora aver compiuto compiuto 50 anni.