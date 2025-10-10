TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:01 Beccari, Segretario Esteri; "Le comunità sammarinesi all'estero auspicano un trattamento paritario" 16:50 Wta 1000 Wuhan, impresa Paolini: batte Swiatek ed è in semifinale 16:09 I convocati per Cipro: torna Alessandro Golinucci 15:39 Elia Vivani si ritira: lascia uno dei migliori velocisti e pistard italiani 14:37 I soldati israeliani si ritirano da Gaza. Beccari, "Il cessate il fuoco è un fatto storico" 09:54 Riforma IGR, la protesta dei sindacati non si ferma: sit-in e richiesta di confronto
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Il Giro d'Italia 2026 partirà dalla Bulgaria

Lo ha annunciato Urbano Cairo, presidente Rcs, al Festival dello sport: "Ci hanno tenuto tantissimo"

10 ott 2025
Foto: LaPresse
Foto: LaPresse

Il Giro d'Italia 2026 partirà dalla Bulgaria. Lo ha annunciato Urbano Cairo, presidente del gruppo organizzatore Rcs MediaGroup, durante il Festival dello sport di Trento.

“Siamo in una fase di grande sviluppo del Giro – ha detto, introducendo l'argomento –. Credo che possa fare ancora di più, ha già fatto passi avanti notevoli in questi ultimi 10 anni, ma ha un grande potenziale inespresso. L'anno prossimo ripartiremo dall'estero. Nel 2025 siamo partiti dall'Albania ed è stata una buonissimo esperienza, nel 2026 lo faremo dalla Bulgaria, che ci ha tenuto tantissimo. Questo perché Paesi come Albania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda e Olanda, avendo la Grande partenza, in quei tre giorni hanno la possibilità di farsi vedere nel mondo da tutti gli spettatori del Giro e quindi di ottenere un forte richiamo turistico in seguito”.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport