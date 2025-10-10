Il Giro d'Italia 2026 partirà dalla Bulgaria. Lo ha annunciato Urbano Cairo, presidente del gruppo organizzatore Rcs MediaGroup, durante il Festival dello sport di Trento.

“Siamo in una fase di grande sviluppo del Giro – ha detto, introducendo l'argomento –. Credo che possa fare ancora di più, ha già fatto passi avanti notevoli in questi ultimi 10 anni, ma ha un grande potenziale inespresso. L'anno prossimo ripartiremo dall'estero. Nel 2025 siamo partiti dall'Albania ed è stata una buonissimo esperienza, nel 2026 lo faremo dalla Bulgaria, che ci ha tenuto tantissimo. Questo perché Paesi come Albania, Bulgaria, Ungheria, Irlanda e Olanda, avendo la Grande partenza, in quei tre giorni hanno la possibilità di farsi vedere nel mondo da tutti gli spettatori del Giro e quindi di ottenere un forte richiamo turistico in seguito”.







