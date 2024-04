CICLISMO Il Giro di Romandia va a Rodriguez, van den Broek si impone in Turchia In Svizzera Godon batte Consonni nella volata dell'ultima tappa, a Istanbul invece piove e la frazione finale viene neutralizzata.

Carlos Rodriguez si aggiudica il Giro di Romandia, seppur col brivido in un'ultima tappa che lo vede staccarsi dal gruppo in un momento di difficoltà. Il discorso Gialla sembra riaprirsi, invece lo spagnolo rientra in fretta nei ranghi e conferma i millesimali distacchi su Aleksandr Vlasov e Florian Lipowitz, battuti per appena 7” e 9”. Rodriguez trionfa in un Romandia aperto e chiuso da Dorian Godon, che dopo il successo nella prima tappa si aggiudica anche la finale, 150 km con partenza e traguardo a Vernier. Ancora con beffa azzurra, perché dopo le due volte di Andrea Vendrame stavolta è Simone Consonni ad arrendersi in volata, 2° nel panino tra il francese e Dion Smith.

Si chiude in parata invece il Giro di Turchia: a Istanbul piove forte e la tappa conclusiva, tutta interna alla capitale, salta. I ciclisti non si azzardano ad accelerare e procedono all'unisono a velocità di crociera, spingendo così gli organizzatori a neutralizzare la frazione. Classifica congelata e dunque esulta Frank van den Broek, in testa già da due giorni e campione su Merhawi Kudus e Paul Double per soli 4” e 9”.

