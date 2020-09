CICLISMO FEMMINILE Il Giro Rosa parla sempre più olandese. Marianne Vos vince a Terracina. Van Vleuten difende la maglia rosa

Il Giro Rosa parla sempre più olandese. Dopo la vittoria di Annemiek Van Vleuten nella seconda tappa e la conseguente maglia rosa, oggi a Terracina la seconda vittoria di Marianne Vos. Quinta tappa di 110 chilometri, l’olandese ha vinto in volata. La Van Vleuten, davanti al gruppo nei chilometri conclusivi, ha difeso la maglia rosa. Tappa difficilmente prevedibile ma con un finale spumeggiante, con un attacco di Elisa Longo Borghini quando al traguardo mancavano poco meno di venti chilometri, in un tratto in leggera discesa.





