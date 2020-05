Il Giro Virtuale arriva al Sestriere

Ha preso il via questa mattina la sesta prova del Giro d’Italia Virtual: 31,5 km con arrivo in salita di Sestriere. Dopo le prime cinque prove, la Classifica Generale vede l'Astana Pro Team in Maglia Rosa con un vantaggio di 26'15" sul Team Jumbo - Visma e di 38'07" sulla Androni Giocattoli - Sidermec. Ieri, Alessandro Ballan primo tra le Legends sul traguardo ai Laghi di Cancano, davanti a Matteo Montaguti e Andrea Tafi. I grandi ex torneranno a sfidarsi domani, con il vincitore dell'ultima tappa Alessandro Ballan, insieme a Matteo Montaguti, Ivan Basso, Stefano Garzelli, Alessandro Ballan, Claudio Chiappucci, Andrea Tafi, Stefano Allocchio e Alessandro Bertolini. Tra le donne guida il team Trek-Segafredo di Elisa Longo Borghini e Anna Plichta con 23'11" sulla Nazionale italiana.